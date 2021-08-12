Юрий Шалабаев поручил проверить электрооборудование во всех образовательных учреждениях

Глава Нижнего Новгорода поручил провести проверки системы электроснабжения всех образовательных организаций города. Причиной стала гибель на территории школы от удара током ребенка в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Юрий Шалабаев рекомендовал особое внимание обратить на сети, размещенные на фасадах зданий образовательных учреждений, а также находящиеся в зоне доступа детей.

- Проверки в школах, детских садах, учреждениях дополнительного образования и культуры должны быть проведены незамедлительно, - заявил Юрий Шалабаев.

Кроме того, глава города поручил всем сотрудникам образовательных учреждений провести разъяснительные беседы с детьми о технике безопасности при обращении с электроприборами и проводкой.

Напомним, что девятилетнего мальчика убило током возле школы в Нижнем Новгороде. Сейчас по данному факту уже возбуждено уголовное дело.

- По предварительным данным, 9-летний мальчик зашел на территорию школы и, проходя под окнами школьного спортзала, случайно коснулся гофрированной трубы для кабеля, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – В результате ребенок получил удар электрическим током, от которого скончался на месте.