Дом с переменной этажностью построят на улице Коминтерна в Нижнем Новгород

Дом с переменной этажностью и подземной автостоянкой построят в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций региона.

Новый дом построят по адресу у дома №162а по улице Коминтерна в Нижнем Новгороде. Сейчас рассматривают два варианта строительства дома: с этажностью 9 и 6 этажей, а также 8 и 7 этажей, однако, больше все же склоняются к первому варианту. На данный момент проект отправлен на доработку.

Помимо этого планируется, что у жилового дома будет своя подземная автостоянка и помещения общественного назначения.

Напомним, что парковую зону организуют на прилегающей к Щелоковскому хутору территории в Нижнем Новгороде.

Такое распоряжение дал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин министру имущественных и земельных отношений региона Сергею Баринову. По его словам, границы территории определили еще в советское время. Однако, в середине прошлого десятилетия было принято решение передать часть земли, прилегающей к ООПТ, под застройку.