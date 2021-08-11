Парковую зону откроют возле Щелоковского хутора в Нижнем Новгороде

Парковую зону организуют на прилегающей к Щелоковскому хутору территории в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Такое распоряжение дал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин министру имущественных и земельных отношений региона Сергею Баринову. По его словам, границы территории определили еще в советское время. Однако, в середине прошлого десятилетия было принято решение передать часть земли, прилегающей к ООПТ, под застройку.

- Мы считаем важным, чтобы между особо охраняемой природной территорией и застройкой была рекреационная территория в качестве буфера, где строительство запрещено, а нижегородцы могут там комфортно отдыхать. Смена вида разрешённого использования позволит сохранить участки для отдыха жителей города», - сообщил Глеб Никитин.

Так, участок все также останется в собственности у инвестора, но между территорией под застройку и ООПТ строительство полностью запретят.

Напомним, что жители ЖК «Цветы» начали собирать подписи против вырубки леса рядом с лесопарком «Щелковский хутор». Нижегородцы обеспокоены вырубкой, пытаются ее остановить и добиться включения этих земельных участков в состав охраняемой территории. Помимо бумажной петиции есть еще одна – она размещена в интернете, сейчас ее подписали уже 4 028 человек.

Так, в июне 2021 года там начались строительные работы – деревья вырубали для строительства нового жилового комплекса «Цветы-2».