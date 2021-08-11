Суд по делу скандального увольнения директора школы №24 перенесли на 22 сентября. Фото: Яндекс. Карты

В Нижегородском районном суде на днях состоялось предварительное заседание по делу директора школы №24 , которую уволили без объяснения причин.

Напомним, Елену Борисовну Моисееву, которая возглавляла школу последние 15 лет, отстранили от работы в июне, в самый разгар ЕГЭ и зачисления в десятые классы. Увольнение стало неожиданностью даже для нее самой: в пятницу в разгар рабочего дня к ней пришли сотрудницы администрации и зачитали приказ об увольнении. Причин такого решение никто не объяснил – ни тогда, ни даже по прошествии почти двух месяцев.

В защиту уволенного директора выступили родители, которые до сих пор пишут чиновникам всех уровней письма в поддержку Елены Моисеевой. Сама директор в середине июля обратилась в суд для восстановления своих трудовых прав.

- Истец просит признать незаконным и отменить постановление исполняющего полномочия главы администрации Нижнего Новгорода о расторжении трудового договора и увольнении, а также восстановить её в должности директора МБОУ "Школа №24". Она полагает, что при расторжении с ней трудового договора не были учтены интересы организации и жителей города, в том числе родителей и учеников, обучающихся в этой школе, - рассказали в суде.

Ответчиком выступает администрация Нижнего Новгорода, сама школа привлечена как третье лицо.

Предварительное заседание состоялось 6 августа.

- Судья предложила нам примириться, но мэрия отказалась. В итоге заседание перенесли на сентябрь, - рассказала «Комсомолке» Елена Моисеева.

Следующее заседание состоится 22 сентября в 10:00.