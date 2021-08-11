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Общество11 августа 2021 14:53

Технический запуск колеса обозрения в Нижнем Новгороде состоится 13 августа

Нижегородцев пустят на колесо только после получения соответствующего разрешения
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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Одной из главных новинок этого лета должно стать новое колесо обозрения на площади Сенной. Его техническое открытие запланировано на 13 августа. Об этом «Комсомолке» рассказали специалисты компании-подрядчика.

- Колесо обозрения будет запущено 13 августа. Однако первое время оно будет работать без посетителей, - рассказали «Комсомолке» представители компании-подрядчика. – Посетителей мы сможем пустить туда, как только получим разрешение на ввод.

Напомним, всего к ободу аттракциона будет прикреплено 18 кабинок, среди которых будет 15 стандартных, одна кабинка для маломобильных граждан, Tik-Tok кабинка с необычным оформлением и подсветкой, а также VIP-кабинка.

Колесо обозрения находится в непосредственной близости от канатной дороги на площади Сенной, 2. Аттракцион расположен на территории, прилегающей к трамплину, и установлен в рамках комплексного благоустройства к 800-летию города.

Ранее, мы уже писали, во сколько обойдется один круг на колесе обозрения и какие льготы предусмотрены.