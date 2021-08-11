Технический запуск колеса обозрения в Нижнем Новгороде состоится 13 августа

Одной из главных новинок этого лета должно стать новое колесо обозрения на площади Сенной. Его техническое открытие запланировано на 13 августа. Об этом «Комсомолке» рассказали специалисты компании-подрядчика.

- Колесо обозрения будет запущено 13 августа. Однако первое время оно будет работать без посетителей, - рассказали «Комсомолке» представители компании-подрядчика. – Посетителей мы сможем пустить туда, как только получим разрешение на ввод.

Напомним, всего к ободу аттракциона будет прикреплено 18 кабинок, среди которых будет 15 стандартных, одна кабинка для маломобильных граждан, Tik-Tok кабинка с необычным оформлением и подсветкой, а также VIP-кабинка.

Колесо обозрения находится в непосредственной близости от канатной дороги на площади Сенной, 2. Аттракцион расположен на территории, прилегающей к трамплину, и установлен в рамках комплексного благоустройства к 800-летию города.

Ранее, мы уже писали, во сколько обойдется один круг на колесе обозрения и какие льготы предусмотрены.