Новое колесо обозрения в Нижнем Новгороде: где находится, цены, высота

Рассказываем, как будет работать новое колесо обозрения в Нижнем Новгороде Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уже скоро в Нижнем Новгороде заработает новое колесо обозрения на площади Сенной. Пока горожане и гости города ждут открытия аттракциона, мы расскажем подробнее о стоимости билетов, а также о том, где новое колесо обозрения в Нижнем Новгороде будет находиться и какой оно будет высоты.

Всего к ободу аттракциона будет прикреплено 18 кабинок, среди которых будет 15 стандартных, одна кабинка для маломобильных граждан, Tik-Tok кабинка с необычным оформлением и подсветкой, а также VIP-кабинка.

Где находится?

Колесо обозрения находится в непосредственной близости от канатной дороги на площади Сенной, 2. Аттракцион расположен на территории, прилегающей к трамплину, и установлен в рамках комплексного благоустройства к 800-летию города.

Цены.

Известно, что стоимость билета на катание в колесе обозрения будет зависеть от дня недели, времени суток и количества оборотов.

- Один оборот в стандартной или Tik-Tok кабинке.

Будние дни.

С 10:00 до 12:00 - 150 рублей.

С 12:00 до 17:00 – 200 рублей.

С 17:00 до 22:00 – 300 рублей.

Выходные дни.

С 10:00 до 12:00 – 200 рублей.

С 12:00 до 22:00 – 300 рублей.

- Два оборота оборот в стандартной или Tik-Tok кабинке.

Будние дни.

С 10:00 до 12:00 – 250 рублей.

С 12:00 до 17:00 – 300 рублей.

С 17:00 до 22:00 – 400 рублей.

Выходные дни.

С 10:00 до 12:00 – 300 рублей.

С 12:00 до 22:00 – 400 рублей.

- Один оборот в VIP-кабинке.

В будние и выходные дни – 400 рублей с человека.

- Два оборота в VIP-кабинке.

В будние и выходные дни – 500 рублей с человека.

Кроме того, для детей дошкольного возраста (до 6 лет) посещение колеса будет бесплатным. Катание на аттракционе для маломобильных граждан и двоих их сопровождающих за один оборот обойдется в 150 рублей, а за два оборота в 250 рублей.

Нижегородцам также выпадает неплохой шанс прокатиться на колесе обозрения в ночное время. В течение августа аттракцион будет совершать катания с 22:00 до 02:00, один круг стоит 300 рублей, два – 400 рублей.

Высота.

Конструкция колеса обозрения в высоту достигает 50 метров, но важно учитывать и тот факт, что аттракцион стоит прямо на склоне.

- В самой верхней точке посетители будут находиться на высоте 120 метров относительно реки, - рассказали в министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области.

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