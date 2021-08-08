Нижегородцы стали чаще страдать от сахарного диабета после COVID-19

Врачи «Школы здоровья-800» рассказали, что существуют риски активного развития сахарного диабета у людей, переболевших коронавирусом. Об этом сообщает пресс-секретарь минздрава Нижегородской области Алексей Никонов в своем Facebook.

По мнению главного внештатного эндокринолога нижегородсого Минздрава Ольги Занозиной, сахарный диабет - это такое заболевание, которое начинается незаметно, именно поэтому нужно внимательно контролировать уровень сахара в крови. Также она отметила, что желание много пить является одним из явных признаков сахарного диабета. Самой опасной ситуацией, как отметила эндокринолог, то, что многие пациенты слишком поздно узнают о своем диагнозе.

- Чаще всего результативными в плане выявления диабета на ранних стадиях являются диспансеризация, поезда здоровья и чуткие терапевты, - сказала Ольга Занозина.

Как рассказал завкафедрой эндокринологии и внутренних болезней ПИМУ Леонид Стронгин, коронавирус может повлиять на развитие сахарного диабета, но как правило, на фоне COVID-19 активно развивается уже существующий диабет.

- Повлиять в какой-то степени может. Но представлять его как основную причину не стоит. Как правило, на фоне имеющейся интоксикации или вируса выявляется уже имеющийся сахарный диабет, ухудшается состояние, - подчеркнул Стронгин.

Напомним, что Нижегородскую область не будут закрывать для въезда в четвертую волну коронавируса, которая ожидается в сентябре 2021 года. Однако, однозначно что-то утверждать сейчас нельзя – ситуация может измениться.