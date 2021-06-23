Нижегородцы начали собирать подписи против вырубки деревьев около Щелковского хутора

Жители ЖК «Цветы» начали собирать подписи против вырубки леса рядом с лесопарком «Щелковский хутор». Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Приволжье».

Нижегородцы обеспокоены вырубкой, пытаются ее остановить и добиться включения этих земельных участков в состав охраняемой территории. Помимо бумажной петиции есть еще одна – она размещена в интернете, сейчас ее подписали уже 4 028 человек.

Так, в июне 2021 года там начались строительные работы – деревья вырубали для строительства нового жилового комплекса «Цветы-2».

Однако, по мнению руководителя нижегородского экологического центра «Дронт» Асхата Каюмова, участок, гда на данный момент уже началась вырубка леса, уже не спасти.

Напомним, что в городской Думе обсудили вопрос о ликвидации второй смены в нижегородских школах. Сейчас во вторую смену учатся 25 тысяч учеников. Причинами такой заметной тенденции является капитальный ремонт в 10 учебных учреждениях города и увеличение темпов строительства жилья. Так, детей из новых ЖК не могут принять в школы, так как школы переполнены, а новые не успевают строиться.