Дамбу Гребного канала отремонтируют в Нижнем Новгороде за 30 млн рублей

Набережная гребного канала. Фото: сайт #среда800

Объявлен электронный аукцион по ремонту дамбы Гребного канала в Нижнем Новгороде. Информация о лоте размещена на портале госзакупок.

В документации уточняется, что речь идет об участке от автозаправки с вертолетной площадкой до яхт-клуба «Лето». Начальная (максимальная) цена контракта составляет 30 миллионов рублей. Заказчиком является МКУ «ГУММиД». Подрядчику необходимо заменить дорожное покрытие, установить бортовые камни, отремонтировать тротуар, заменить канализационные люки, установить дорожные знаки и нанести разметку. Также по контракту исполнитель должен высадить газоны и вывезти строительный мусор с места проведения работ. Ремонт дамбы предстоит выполнить до конца октября.

Желающие принять участие в торгах могут оставить свои заявки до 16 августа. Победителя аукциона определят уже на следующий день.

Напомним, в рамках программы "Среда 800" проводится благоустройство набережной Гребного канала.