Мост-петля и зеленые сады: Как изменится набережная Гребного канала к 800-летию Нижнего Новгорода

Набережную Гребного канала ждет преображение. Фото: сайт #среда800

Набережная Гребного канала кардинально преобразится к 800-летию Нижнего Новгорода. Здесь появятся зоны для занятий спортом и неспешных прогулок, кафе и рестораны, сады и игровые пространства, туалеты. Концепция развития этой территории опубликована на сайте «#Среда800».

Сейчас основными проблемами Гребного канала являются отсутствие благоустройства, слабая доступность для горожан и отсутствие озеленения. Так, разработчики поставили задачи привлечь новых посетителей, поделить пространство на зоны, сделать набережную комфортной для занятий спортом и отдыха, благоустроить и озеленить.

Так набережная Гребного канала выглядит сейчас. Фото: сайт #среда800

Архитекторы предлагают сохранить существующее разделение набережной на два яруса: верхний транзитный асфальтовый маршрут останется по большей части в нынешнем виде, а нижний ярус у воды станет прогулочным променадом у воды, в котором будут располагаться различные зоны активного отдыха. На склонах раскинутся зеленые сады.

«Благодаря перепаду высоты в концепции используются такие решения, как игровые площадки на склонах, балконы, смотровые площадки и прочее» - рассказали разработчики.

Также планируется сделать набережную более доступной – как для общественного транспорта, так и пешком, «сформировать устойчивые связи с окружающими территориями».

Набережную Гребного канала ждет преображение. Фото: сайт #среда800

Коллаборация современного и исторического

Изюминкой обновленной набережной Гребного канала должно стать сочетание современного и исторического, а именно деревянной резьбы и граффити.

«Коллаборация современного и исторического станет неким архитектурным перформансом в честь юбилея города», - говорится в концепции.

Концепция предусматривает разделение набережной Гребного канала на зоны: ландшафтно-прогулочную, зону спортивных площадок и пространство для отдыха у воды, спортивно-рекреационный линейный парк с размещением игровых и спортивных объектов и объекты притяжения: досуговые кластеры с точками питания, туалетами, пунктами проката и прочее.

Архитекторы предлагают сохранить существующее разделение набережной на два яруса. Фото: сайт #среда800

Трибуны и судейская вышка будут реконструированы и адаптированы под современное использование. В вышке предполагается открыть кафе и вечерний ресторан, а на трибунах летом можно заниматься йогой, принимать солнечные ванны или наблюдать за соревнованиями. Также здесь появятся лежаки для отдыха и навесы, которые позволят укрыться от солнца и дождя во время прогулки.

Трибуны и судейская вышка будут реконструированы. Фото: сайт #среда800

Особое внимание будет уделено озеленению: с помощью деревьев планируется отгородить проезжую часть от прогулочной зоны. Чтобы закольцевать маршрут, в конце набережной будет располагаться мост-петля, который станет отличной видовой точкой.

Мост-петля. Фото: сайт #среда800

Правда, нижегородцы уже выразили неуверенность относительно будущего сей сложной конструкции: «или не построят, или потом быстро развалится». Вероятно, судьба моста будет зависеть от сметы проекта. Сейчас архитекторы закончили сбор обратной связи по итоговой концепции, разрабатывается проектно-сметная документация для ее дальнейшей реализации.

Напомним, к 800-летию Нижнего Новгорода в городе благоустроят 11 общественных пространств. На эти цели из бюджета выделено более двух миллиардов рублей. В частности, на преображение территории Гребного канала направят 150 млн рублей.

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