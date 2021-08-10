Празднование 800-летия Нижнего Новгорода начнется 19 августа

Праздничные мероприятия по случаю празднования 800-летия Нижнего Новгорода начнутся 19 августа и продлятся три дня. Об этом сообщил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович в ходе пресс-конференции 10 августа.

- 19 августа на Чкаловской лестнице выступит хор из 800 человек - с этого начнется череда праздничных мероприятий, - уточнил министр.

По его словам, в эти дни пройдут парусная регата, парад духовых оркестров, генеральная репетиция гала-шоу, парад судов на подводных крыльях. Кульминацией праздника станет гала-шоу, которое состоится на сцене у Речного вокзала 21 августа в 20:21.