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Общество10 августа 2021 12:27

Празднование 800-летия Нижнего Новгорода начнется 19 августа

Торжественные мероприятия продлятся три дня
Ирина ШВЫРКАЕВАИрина ШВЫРКАЕВА
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Праздничные мероприятия по случаю празднования 800-летия Нижнего Новгорода начнутся 19 августа и продлятся три дня. Об этом сообщил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович в ходе пресс-конференции 10 августа.

- 19 августа на Чкаловской лестнице выступит хор из 800 человек - с этого начнется череда праздничных мероприятий, - уточнил министр.

По его словам, в эти дни пройдут парусная регата, парад духовых оркестров, генеральная репетиция гала-шоу, парад судов на подводных крыльях. Кульминацией праздника станет гала-шоу, которое состоится на сцене у Речного вокзала 21 августа в 20:21.