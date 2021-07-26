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Происшествия26 июля 2021 15:49

«Каждый раз убивала в этой квартире»: Черная вдова из Нижнего Новгороде зарезала третьего мужа подряд

Женщина жестоко расправилась с сожителем после его дня рождения
Ирина ШВЫРКАЕВАИрина ШВЫРКАЕВА
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На допросе женщина не отрицала своей вины.

На допросе женщина не отрицала своей вины.

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде задержали женщину, подозреваемую в убийстве гражданского мужа. Третьего по счету.

Кровавая драма разыгралась 22 июля в квартире одного из домов по улице Витебской Канавинского района. Накануне здесь отмечали день рождения погибшего: ему исполнилось 62 года. Конечно, не обошлось без шумного застолья и обильных возлияний. Гости разошлись только глубокой ночью, а наутро хозяева стали выяснять отношения.

- Между ними вспыхнула ссора на почве ревности: мужчина приревновал сожительницу к соседу. Именно в ходе конфликта обвиняемая и совершила преступление, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Нижегородской области.

В качестве аргумента у мужчины были слова, а у его спутницы – нож, которым она ударила пенсионера несколько раз. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Женщина во время следственного эксперимента показала, как убивала сожителя.

Женщина во время следственного эксперимента показала, как убивала сожителя.

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

«Вину по предъявленному обвинению женщина признала, она заключена под стражу. Ранее она уже дважды лишала жизни своих сожителей, и каждый раз преступления совершались в этой же квартире», - сообщили в СК.

За очередное убийство нижегородке грозит до 15 лет лишения свободы. В соцсетях женщину уже прозвали «синей бородой».

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