«Каждый раз убивала в этой квартире»: Черная вдова из Нижнего Новгороде зарезала третьего мужа подряд

На допросе женщина не отрицала своей вины. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде задержали женщину, подозреваемую в убийстве гражданского мужа. Третьего по счету.

Кровавая драма разыгралась 22 июля в квартире одного из домов по улице Витебской Канавинского района. Накануне здесь отмечали день рождения погибшего: ему исполнилось 62 года. Конечно, не обошлось без шумного застолья и обильных возлияний. Гости разошлись только глубокой ночью, а наутро хозяева стали выяснять отношения.

- Между ними вспыхнула ссора на почве ревности: мужчина приревновал сожительницу к соседу. Именно в ходе конфликта обвиняемая и совершила преступление, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Нижегородской области.

В качестве аргумента у мужчины были слова, а у его спутницы – нож, которым она ударила пенсионера несколько раз. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Женщина во время следственного эксперимента показала, как убивала сожителя. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

«Вину по предъявленному обвинению женщина признала, она заключена под стражу. Ранее она уже дважды лишала жизни своих сожителей, и каждый раз преступления совершались в этой же квартире», - сообщили в СК.

За очередное убийство нижегородке грозит до 15 лет лишения свободы. В соцсетях женщину уже прозвали «синей бородой».