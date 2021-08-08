Джазовый концерт имени Евгения Евстигнеева пройдет в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает АНО «Центр 800».

Так, мероприятие «Джаз и жизнь Евгения Евстигнеева» состоится 12 августа в 19.00 в DKRT по адресу Большая Покровская д.18. Концерт состоится в рамках проекта «Имя Нижнего», посвященного главным героям города. Проект реализуется «Центром 800», министерством культуры Нижегородской области и Нижегородским государственным историко-архитектурным музеем-заповедником (НГИАМЗ) и приурочен к 800-летию Нижнего.

По результатам народного голосования одним из главных героев столицы Приволжья стал легендарный актер Евгений Евстигнеев, который родился и вырос в Нижнем Новгороде.

Всех гостей джазового концерта ждет музыка и сцены из легендарных фильмов советского актера в джазовой аранжировке в исполнении Tony Karapetyan Trio и актеров театра «Нетеатр». Вход на концерт бесплатный, однако, на него необходимо зарегистрироваться на официальном сайте. «Мультипасс 800» для посещения не потребуется, так как максимальное количество зрителей будет не более 500 человек.

Напомним, что в Нижнем Новгороде назрел культурный скандал, связанный с празднованием 800-летия города. Родители нижегородских школьников возмущены предстоящим выступлением Элджея, который заявлен хедлайнером городского фестиваля «Столица закатов» 7 августа.