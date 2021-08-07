Нижегородскую область не будут закрывать для въезда в четвертую волну коронавируса, которая ожидается в сентябре 2021 года. Об этом пишет «Коммерсантъ-Приволжье» со ссылкой на губернатора Глеба Никитина.

Однако, однозначно что-то утверждать сейчас нельзя – ситуация может измениться.

- Но нужно понимать, что все регионы и правительство РФ реагируют на меняющуюся ситуацию, поэтому сейчас делать прогнозы — абсолютно неблагодарное дело. Мы все прожили год в постоянно меняющейся ситуации, и все прекрасно знают, что сегодня какие-то действия принимать не планируется, а через неделю пришел новый штамм, начался всплеск заболеваемости, и их приняли, — сообщил губернатор Глеб Никитин.

Напомним, что за сутки было выявлено 551 новый случай заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Общее число выздоровевших COVID-19 в Нижегородской области достигло 131 481 человек.

Нижегородская область сейчас все также занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (2 235 новых случаев), Московская область (1 455 новых случаев) и Санкт-Петербург (1 904 новых случаев).