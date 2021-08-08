Облачная и жаркая погода ожидается в Нижнем Новгороде 8 августа

Облачные и жаркие выходные ожидаются в выходные в Нижегородской области. Об этом сообщает прогноз сервиса Яндекс. Погода.

Так, в воскресенье, 8 августа, с самого утра в регионе будет солнечно, а температура воздуха поднимется до +29 градусов. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 2-3 м/с.

К обеду температура поднимется до +32 градусов, юго-восточный ветер усилится, а небо затянут облака. Вечером столбики термометра опустятся до +25 градусов, облака рассеются, а атмосферное давление повысится с 752 до 754 мм рт. ст.. Порывы ветра составят не более 2-4 м/с.

Напомним, что режим ЧС ввели в Сарове из-за лесных пожаров. Вот уже несколько дней в Мордовском заповеднике на границе с Саровом бушует лесной пожар. С каждым днем огонь охватывает все новые и новые территории. Последние дни жители Сарова жаловались на сильный дым и частицы пепла в воздухе. Из-за жуткого запаха гари местным жителям даже рекомендовали не выходить на улицу. Поначалу пожарные уверяли, что ситуация находится под контролем. Однако сегодня стало известно, что огонь перекинулся на территорию Нижегородской области.