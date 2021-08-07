Завершается монтаж сцены для гала-шоу к 800-летию Нижнего Новгорода

Монтаж сцены для гала-шоу в честь 800-летия Нижнего Новгорода почти завершён. Об этом сообщил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович в своем Instagram.

Так, сейчас монтаж сцены завершен уже на 60%. Ее возводят напротив Речного вокзала: ширина 108 метров, глубина 52 метра и высота почти 30 метров. Особо важно отметить, что подобные конструкции никогда раньше не возводились в России – помогают собирать сцену в воде водозалы на глубине до 4 метров. На данный момент уже собрали части трибун, практически оформили периметр площадки, устанавливают декорационное оснащение сцены и монтируют подсветку декораций.

На следующей неделе начнется установка светового и видеооборудования, а также пиротехники. Работы по возведению сцены все еще продолжаются. Всего над возведением эстрады трудятся порядка 200 человек.

Напомним, что в 2021 году Нижний Новгород отмечает свое 800-летие. Главное шоу состоится 21 августа в 20:21, но различные праздничные мероприятия будут продолжаться буквально весь год – всего более 150 культурных, спортивных и деловых мероприятий.

7-8 августа в Нижнем Новгороде состоится международный фестиваль современной академической музыки Opus 52, а 14-15 августа – этап кубка мира по прыжкам воду (и, вполне вероятно, площадкой для этого мероприятия станет Канавинский мост). В эти же выходные в парке «Швейцария» пройдет экологический фестиваль Botanica. 15 августа также состоится авиашоу «Формула 1» и начнется фестиваль воздухоплавания «Приволжская фиеста».

19 и 20 августа на обновленной площади перед Главным ярмарочным домом будут показывать оперу «Град Китеж» при участии солистов Нижегородского театра оперы и балета имени Пушкина, а также приглашенных звезд. С 19 по 21 августа также будет проходить урбанистический форум «Среда для жизни». В НГХМ 20 августа начнутся Дни Эрмитажа – откроется выставка «Русская классика», а в Нижегородском выставочном комплексе представят работы Кандинского, Малевича и представителей русского авангарда. 21 августа в акватории Волги и Оки пройдет гала-шоу «Легенда о настоящих людях».

20-21 августа состоится фестиваль классических автомобилей «Горький Классик Нижний 800», 23-28 августа – чемпионат мира по скейтбордингу. А с 27 по 29 августа пройдет полюбившийся нижегородцам фестиваль медиаискусства INTERVALS. 27 августа также состоится церемония вручения премии «Инновация», а 29 августа в Нижнем Новгороде пройдет забег «Марафон 800», где, в частности, можно будет выбрать и дистанцию на 42,2 километра.