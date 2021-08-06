Фуникулер в Нижегородском кремле построят к концу 2021 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фуникулер на территории Нижегородского кремля планируется построить к концу 2021 года. Об этом «Комсомолке» сообщили в управлении делами правительства Нижегородской области.

- Сейчас уже завершены мероприятия по укреплению склонов - установлены сваи и подпорные стены, - рассказали в ведомстве. - Завершается укрепление фундамента стены, а также Часовой и Северной башен. Ведутся работы по верхней и нижней станции. Подрядчикам поставлена задача завершить работы до конца года.

Напомним, ранее фуникулер на территории кремля планировалось построить к юбилею Нижнего Новгорода.

- Начать строительно-монтажные работы планируется в ноябре 2020 года, - рассказывали в управделами правительства прошлой осенью. – Завершить строительство рабочие должны в июле 2021 года. Сейчас решается вопрос о включении фуникулера в транспортную систему города.

Однако в процессе строительства на склонах были выявлены опасные оползневые процессы. В связи с этим сроки строительства пришлось изменить, а на склонах провести дополнительные работы.