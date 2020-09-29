Фуникулер в Нижегородском кремле построят к июлю 2021 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Разговоры о возрождении легендарного фуникулера, соединяющего Нижегородский кремль с улицей Рождественской, ходят давно. Однако пока все это было на уровне проектов. И вот, наконец, названы конкретные сроки реализации.

- Начать строительно-монтажные работы планируется уже в ноябре 2020 года, - рассказали «Комсомолке» в управлении делами правительства Нижегородской области. – Завершить строительство рабочие должны в июле 2021 года. Сейчас решается вопрос о включении фуникулера в транспортную систему города.

Кстати, не обошлось и без трудностей при реализации этого проекта. Как показали инженерные изыскания, на участке между Тайницкой и Ивановской башнями Нижегородского кремля выявлены оползневоопасные процессы.

- В связи с этим было решено провести дополнительные геологические изыскания, - пояснили в управлении делами регионального правительства. – Эти обстоятельства повлияли на срок разработки проекта и календарного графика реализации проекта в целом.

Как рассказали в ведомстве, сейчас на этом участке выполняются противооползневые мероприятия. Это предварительный этап работ по строительству фуникулера.

- На сегодняшний день под буронабивные сваи пробурено 63 скважины, - пояснили в ведомстве. – 50 из них уже забетонированы. Сейчас все работы идут в соответствии с графиком. Хотели бы отметить, работы по сооружению тоннеля можно вести в течение всего года, вне зависимости от климатических условий. Для этого в проекте предусмотрены соответствующие технологические решения.

Напомним, фуникулер от церкви Ионна Предтечи на Скобе до Нижегородского кремля ходил еще в ХIХ веке. В 1926 году надобность в нем отпала, и про него забыли на долгие годы. Вновь к этой идее вернулись лишь несколько лет назад.

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