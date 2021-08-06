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Спорт6 августа 2021 12:55

Нижегородские гимнастки Аверины заняли 1 и 2 места на квалификационном этапе многоборья на Олимпийских играх в Токио

Спортсменки набрали 106,3 и 106,175 баллов, соответственно
Мария СОРОКИНА
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Нижегородки получили путевку в финал соревнований

Нижегородки получили путевку в финал соревнований

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Успехом завершилось выступление нижегородок Дины и Арины Авериных в квалификационном раунде женского многоборья по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио., Соревнования состоялись сегодня, 6 августа, на Ариаке арене. Дина Аверина набрала в сумме выступления в четырех видах программы 106,300 балла. В активе её сестры Арины 106,175 балла. Третьей стала Линой Ашрам из Израиля, у нее 103,1 балла.

Отметим, что нижегородки уверенно лидировали с самого начала квалификации. В тройке была Алина Харнаско из Беларуси, но ее выступление с лентами набрало 21,750 баллов – 12-й результат. В итоге, по сумме всех баллов эта спортсменка стала четвертой.

Победа в квалификации позволила нижегородкам беспрепятственно пройти в финал, который состоится 7 августа в 7:20 по московскому времени.

Напомним, ранее сестры Аверины завоевали девять медалей на Чемпионате Европы в Варне.