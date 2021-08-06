Свыше 150 домов осталось без света в Нижнем Новгороде 6 августа

Без света осталось свыше 150 жилых домов в двух районах Нижнего Новгорода сегодня, 6 августа. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Информация об этом размещена на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.
Ленинский район:
С 10:00 до 16:00 света не будет в домах 14-20 по улице Профинтерна. А с 11:00 до 17:00 – в 57 частных домах по улицам Дружбы, Палехская и Заозёрная.
Советский район:
С 12:00 до 17:00 без света останутся жильцы домов 1-40 по улице Молдавская, домов 44-78, 80 по улице Кузнечихинская и домов 137-169 по улице Ванеева.
Напомним, в трёх районах частично отключили горячую воду вчера, 5 августа, в Нижнем Новгороде.
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