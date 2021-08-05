Горячую воду частично отключили в трёх районах Нижнего Новгорода 5 августа

Горячее водоснабжение отключили в некоторых домах трёх районов Нижнего Новгорода сегодня, 5 августа. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Информация об этом размещена на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.

Московский район:

С 09:00 до 13:00 горячей воды не будет в домах 47,16 по улице Коминтерна и в доме 3 по улице Бийская.

Канавинский район:

С 09:00 до 14:00 без горячей воды остались жители дома 12 по улице Мануфактурная.

Советский район:

С 13:00 до 17:00 от горячего водоснабжения отключен дом 33 по улице Республиканская.

Напомним, без света остались жители 21 улицы Нижнего Новгорода 29 июля.

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