Горячую воду частично отключили в трёх районах Нижнего Новгорода 5 августа

Горячее водоснабжение отключили в некоторых домах трёх районов Нижнего Новгорода сегодня, 5 августа. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Информация об этом размещена на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.
Московский район:
С 09:00 до 13:00 горячей воды не будет в домах 47,16 по улице Коминтерна и в доме 3 по улице Бийская.
Канавинский район:
С 09:00 до 14:00 без горячей воды остались жители дома 12 по улице Мануфактурная.
Советский район:
С 13:00 до 17:00 от горячего водоснабжения отключен дом 33 по улице Республиканская.
Напомним, без света остались жители 21 улицы Нижнего Новгорода 29 июля.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!