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Общество6 августа 2021 9:07

На Чкаловской лестнице убрали мусор

Теперь обновленная достопримечательность сияет чистотой
Валерия МУРОМЦЕВА
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На Чкаловской лестнице убрали мусор, который остался после церемонии открытия достопримечательности. Фото чистенькой «восьмерки» опубликовал в своем Instagram губернатор Глеб Никитин, своими снимками также делятся нижегородцы в местных пабликах.

- Вчера весь мусор оперативно убрали! – пишут нижегородцы в соцсети.

Напомним, торжественная церемония открытия Чкаловской лестницы после масштабной реконструкции состоялась 1 августа. На мероприятии выступил Симфонический оркестр Мариинского театра и ведущие классические музыканты России. Концерт прошел на сцене, смонтированной прямо на ступенях лестницы.

Через пару дней подрядчик демонтировал лестницу, «собрал вещички» и уехал, открыв ограждение лестницы до приезда уборщиков. Поэтому нижегородцы увидели горы мусора на вновь открывшейся Чкаловской лестнице. Однако оперативно туда были направлены сотрудники клининга, и все убрали.