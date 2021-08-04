Фестиваль воздушных шаров пройдет в Нижнем Новгороде

Фестиваль «Приволжская фиеста» пройдет в Нижнем Новгороде в августе. Мероприятие состоится с 15 по 20 августа 2021 года. Об этом сообщает организатор фестиваля Георгий Зименко в Facebook.

Сразу 25 аэростатов поднимутся в воздух, а управлять ими будут различные команды. Они приедут в Нижний Новгород с разных регионов России. Также запланированы свободные полеты над городом и в его окрестностях, платные и бесплатные привязные подъемы, а также зрелищное ночное свечение.

Для всех желающих стоимость свободного полета составит 8 тысяч рублей с человека. Более подробная программа и информация о привязанных подъемах появится ближе к датам мероприятия.

Напомним, что губернатор Нижегородской области внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности». Теперь несовершеннолетние смогут посещать массовые мероприятия без сертификатов вакцинации, отрицательных результатов лабораторного исследования на COVID-19.

Однако, обязательным условием является сопровождение родителей и законных представителей. В случае посещения несовершеннолетними массовых мероприятий без сопровождения родителей им будет необходимо иметь с собой вышеуказанные документы.