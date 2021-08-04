На фестиваль «Столица закатов» 7 августа будут пускать по паспортам. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Вход на фестиваль «Столица закатов» в Нижнем Новгороде 7 августа будет осуществляться по паспортам. Об этом «Комсомолке» сообщили организаторы мероприятия – АНО «Центр 800».

Причиной таких мер стал концерт Элджея, который пройдет в этот вечер на сцене Нижневолжской набережной. Выступление артиста имеет возрастное ограничение 16+.

- Соблюдение возрастного ценза будет контролироваться по документам, удостоверяющим личность, - сказали в «Центре 800».

Кроме того, сохраняются требования, связанные с коронавирусными ограничениями: наличие сертификата о прививке, свежего ПЦР-теста или справки о наличии антител.

Тем временем родители нижегородских школьников возмущены выбором артиста для городского мероприятия. По их мнению, в текстах рэпера идет прямая пропаганда наркотиков, алкоголя, насилия и гомосексуализма. Активисты написали губернатору открытое письмо с требованием запретить концерт Элджея в Нижнем Новгороде.