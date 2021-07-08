Самокаты в Нижнем Новгороде: новые правила проката и ограничения

Новые правила действуют с 6 июля по 31 октября 2021 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокат электросамокатов очень быстро набрал обороты в Нижнем Новгороде. Необычная популярность этого вида транспорта объясняется тем, что он позволяет быстро и удобно передвигаться по городу. Однако, пользуясь электросамокатами, многие забывают не только о правилах движения на дороге, но и о собственной безопасности. Чтобы исправить ситуацию, с 6 июля в Нижнем Новгороде начали действовать новые правила для самокатов. Рассказываем, как теперь будут работать самокаты в Нижнем Новгороде.

На сегодняшний день многие нижегородцы не соблюдают даже банальную осторожность, воспринимая передвижение на электросамокате, как развлечение. Чтобы снизить риск возникновения ДТП с участием людей, передвигающихся на электросамокатах, в Нижнем Новгороде были изменены правила использования данного вида транспорта.

Соглашение между собой подписали мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и компании-операторы (ООО «Вуш», ООО «ЮрентБайк.ру», ИП Архипов П.С.). Оно действует на территории города с 6 июля по 31 октября 2021 года.

Скоростной режим

Теперь максимальная скорость движения электросамокатов в Нижнем Новгороде снижена до 25 километров в час, а на территориях с плотным пешеходным движением и туристическим потоком вовсе составляет 15 километров в час.

Новые ограничения до 15 километров в час действуют на улицах Большой Покровской и Рождественской, а также на Нижневолжской набережной и в городских парках. Ранее отмечалось, что программное обеспечение позволит электросамокатам автоматически снижать скорость при въезде в центральную часть города.

Запреты

Было внесено и много запретов, принятых для максимального обеспечения безопасности горожан. Например, нельзя будет кататься на электросамокатах по территории Нижегородского кремля.

Расстроят новые ограничения и тех нижегородцев, кто мечтал прокатиться на электросамокате, со своей второй половинкой. Очередное изменение запрещает передвигаться на самокате одновременно двум и более лицами.

Нельзя использовать электросамокат и для перевозки детей, животных и негабаритных, а также тяжеловесных вещей. Объяснить такое нововведение достаточно просто – электросамокаты не рассчитаны на такую нагрузку, плюс ко всему подобные случаи могут мешать движению пешеходов и других транспортных средств.

Использовать электросамокаты запрещается несовершеннолетним и людям, находящимся в состоянии опьянения.

Ещё одно важное условие заключается в том, что нельзя пристёгивать самокаты к заборам и столбам, перилам, оконным решёткам, а также к ограждениям стройплощадок или декоративным ограждениям, в том числе для клумб и газонов.

После катания электросамокаты нельзя оставлять на пешеходных переходах и дорогах, так как это может создать помехи движению пешеходов и транспортных средств. Бросать электросамокаты запрещается также на газонах и цветниках, это может нанести вред озелененным территориям.

Кстати, всего в Нижнем Новгороде насчитывается около 2,7 тысяч электросамокатов, которые можно арендовать. В период с апреля и по июль на них уже совершили 700 тысяч поездок.

Нижегородцам, пользующимся электросамокатами, напоминают о соблюдении Правил дорожного движения и использовании средств защиты.

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