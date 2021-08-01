Остановку "Тобольские казармы" перенесли на улицу Козицкого в Нижнем Новгороде

Остановочный павильон "Тобольские казармы", который ранее стоял на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде, перенесли на улицу Козицкого в Советском районе. Об этом сообщили в ИА "Время Н" со ссылкой на слова местных жителей.

На новом месте он появился со старой надписью, которую, по всей видимости, забыли стереть.

Ранее мы рассказывали, что на проспекте Гагарина, у остановки "Тобольские казармы", появилось три новых светофора.

– После окончания работ по ремонту дороги в этом месте автомобилисты получат возможность выезжать с улицы Краснозвёздной налево. Сейчас возможен только выезд направо – в направлении площади Лядова, что создаёт для жителей близлежащих жилищных комплексов массу трудностей, если маршрут их движения запланирован в сторону микрорайона Щербинки, – пояснили тогда в нижегородском ЦОДД.

Теперь, благодаря светофорам, автомобилисты смогут беспрепятственно выезжать с парковки многофункционального центра налево и направо, а пешеходы смогут переходить проезжую часть.

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