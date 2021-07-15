Три новых светофора появилось на проспекте Гагарина

На проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде заработали новые светофоры. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения.

Так три новых светофора появилось около многофункционального комплекса - пр. Гагарина 35к1, остановка Тобольские казармы.

- После окончания работ по ремонту дороги в этом месте автомобилисты получат возможность выезжать с улицы Краснозвездной налево. Сейчас возможен только выезд направо - в направлении площади Лядова, что создает для жителей близлежащих жилищных комплексов массу трудностей, если маршрут их движения запланирован в сторону микрорайона Щербинки, - пояснили в ведомстве.

Теперь, благодаря светофорам, автомобилисты смогут беспрепятственно выезжать с парковки многофункционального центра налево и направо, а пешеходы смогут переходить проезжую часть.

Также, в Центр организации дорожного движения убедительно просит водителей быть внимательными при движении на этом участке дороги и выполнять требования сигналов светофоров. А пешеходов - переходить проезжую часть по пешеходным переходам рядом с светофором.