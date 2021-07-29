Российский хип-хоп исполнитель Алексей Узенюк, более известный как Элджей, выступит на фестивале "Столица закатов" в Нижнем Новгороде 7 августа 2021 года. Об этом сам Элджей сообщил в своём Instagram-аккаунте.
В том числе певец опубликовал весь график своих выступлений до конца лета, где также значатся концерты в Москве, Сочи, Воронеже, Одессе, Киеве и Запорожье.
Напомним, ранее мы рассказывали, что Диана Арбенина и группа "Ночные снайперы" выступили на фестивале "Столица закатов" в Нижнем Новгороде 24 июля. Местные фанаты могли видеть их на Нижневолжской набережной.
А послезавтра, 31 июля, Нижний Новгород услышит обладателя "Грэмми" Иманбека, чьё выступление завершится фейерверком.
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