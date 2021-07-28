Подрядчик исправит ошибки на лавочке Большой Покровской. ФОТО: Типичный Нижний Новгород

Накануне все нижегородские социальные сети обсуждали досадную ошибку, допущенную подрядчиками, благоустраивавшими Большую Покровскую. На лавочке с информацией о годах жизни архитектора Дома причта Покровской церкви они потеряли целую тысячу лет.

- На Покровке потеряли целую тысячу лет, - рассказали нижегородцы в группе «Типичный Нижний» - Там устанавливают новую уличную мебель, на лавочках написаны интересные факты о городе. На лавочке около «Первой булочной» забыли 1000 лет.

Тем временем информацию уже прокомментировали в АНО «Центр 800» и пообещали исправить недочеты.

- Подрядчику уже указано на ошибку. Неточности будут исправлены, - пообещали в организации. - Будут установлены и другие лавочки со сведениями о достопримечательностях.

Напомним, ранее мы подробно писали о благоустройстве Большой Покровской. По данным подрядной организации, все работы планируется завершить к 12 августа.