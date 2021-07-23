Яблони, скейт-спот и красные стулья: Какой предстанет Большая Покровская к 800-летию Нижнего Новгорода. Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

Перекладывать плитку на Большой Покровской ко всем большим праздникам и юбилейным датам уже стало традицией для Нижнего Новгорода. Однако начавшееся благоустройство к 800-летию города предполагает куда более серьезное преображение. Сегодня журналистам рассказали, как преобразится главная пешеходная улица к юбилею Нижнего Новгорода.

Плитка выдержит грузовик

По словам подрядчика, сейчас работы на Большой Покровской выполнены на 95%. Уже к 12 августу благоустройство планируется полностью завершить.

Сейчас рабочие укладывают брусчатку - осталось всего метров 300. Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

- Сейчас заканчивается мощение гранитной плиткой. Осталось буквально 300 квадратных метров уложить, - рассказал руководитель проекта ООО «Горстрой» Илья Заблоцкий. – Это покрытие рассчитано даже на движение крупногабаритной техники – эта плитка выдерживает проезд 40-тонных грузовиков. В настоящее время на Большой Покровской уже проложены все кабельные линии, устанавливается освещение. Мы начали постепенно завозить малые архитектурные формы – скамейки, стулья, урны. После окончания пыльных работ начнется озеленение этой территории.

Деревья в скамейках и передвижные кадки

Пока еще Покровка выглядит, как выжженная пустыня. Однако подрядчики уверяют – это ненадолго. Совсем скоро здесь будет много зелени.

Вот в такие скамейки высадят деревья. Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

- Здесь планируется обустройство газонов и высадка деревьев, - рассказал Илья Заблоцкий. – К примеру, будет установлено 26 новых комплексов со скамейками, в которые высадят деревья. В общей сложности, около 70 деревьев – яблони, ивы и другие. Большой палисадник будет высажен возле здания ФСБ, несколько клумб разобьют на площади перед кинотеатром «Октябрь» и большая зеленая зона сохранится возле здания Центробанка.

К сожалению, высадить деревья в открытый грунт не получится – этому мешают многочисленные инженерные сети. Однако разработчики концепции все же нашли выход.

- Мы видим на исторических фотографиях, что когда улица еще не была пешеходной, здесь было много зелени, - напомнила руководитель КБ «Стрелка» Дарья Парамонова. - Эту зелень мы решили вернуть. Однако из-за того, что на Большой Покровской плотные инженерные сети, сажать здесь деревья нельзя. Поэтому пришлось создать зоны отдыха с достаточно массивными объемными кадками, в которые будут посажены крупные деревья. Впоследствии они должны вырасти до 5 метров. Эти кадки сборные и могут легко перемещаться. В Них предусмотрен дренаж, который поможет деревьям пережить зиму.

Современный стиль и красные стулья

Многих нижегородцев удивило исчезновение привычных фонарей с главной пешеходной улицы. Их заменили довольно простые по дизайну светильники. И сегодня разработчики объяснили свой выбор.

А яркости Покровке должны добавить вот такие отдельно стоящие красные стулья. Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

- Для Большой Покровской был выбран современный нейтральный дизайн, чтобы подчеркнуть главное, что есть на улице – историческое наследие и те памятники, которые здесь есть, - отметила Дарья Парамонова. – Это наша позиция – не нужно создавать псевдоисторических аллюзий, а надо делать спокойный функциональный дизайн. Спокойная сдержанная серая гамма в мощении и скамейках позволит нижегородцам чувствовать себя здесь комфортно. Но будут элементы, которых вы сейчас не видите, - это отдельно стоящие красные стулья, которые внесут нотку современности, след сегодняшнего дня. Это должна быть функциональная удобная торгово-пешеходная улица со своей «изюминкой».

Скейт-спот и батуты

После благоустройства Большая Покровская будет рассчитана на нижегородцев самого разного возраста, в том числе и на маленьких горожан.

Улица станет торгово-пешеходным променадом. Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

- Здесь есть зона для подростков - в районе кинотеатра "Октябрь" организован скейт-спот. Это не полноценный скейт-парк, это такой инфраструктурный элемент для катания, - пояснили разработчики. - Там будет собираться молодежь и там же будет организован летний кинотеатр. Возле театра кукол будет небольшая сцена с лавочками и мебелью. Рядом будет детская площадка и батуты.