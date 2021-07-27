Памятник Александру Невскому откроют в Нижнем Новгороде 30 июля

В Нижнем Новгороде идут работы по установке памятника Александру Невскому. Его открытие запланировано на 30 июля.

- Памятник готов. Сейчас монтируется подсветка, - рассказали «Комсомолке» в АНО «Центр 800». - Открытие запланировано на 30 июля.

Напомним, об установке памятника Александру Невскому в Нижнем Новгороде заговорили еще в прошлом году. Тогда из представленных на конкурс 12 эскизов архитектурный совет при участии «Экспертов 800» выбрал трех финалистов. Из их числа нижегородцам предстояло выбрать один вариант. В конечном итоге большинство голосов было отдано проекту Андрея Ковальчука.

- На эскизе изображен Александр Невский верхом на коне, - рассказывают организаторы конкурса. – Планируется, что памятник будет расположен прямо перед храмом святого благоверного князя. Авторы эскиза уверены, что этот образ ассоциируется с русским былинным героем.