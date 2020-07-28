2020-07-28T19:52:25+03:00
Общество

Стало известно, как будет выглядеть памятник Александру Невскому в Нижнем Новгороде

Наибольшее число голосов нижегородцев набрала работа скульптора Андрея Ковальчука
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Стало известно, как будет выглядеть памятник Александру Невскому в Нижнем Новгороде.Стало известно, как будет выглядеть памятник Александру Невскому в Нижнем Новгороде.Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
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К 800-летию города в Нижнем Новгороде станет на одну достопримечательность больше – возле храма Александра Невского планируется установить скульптуру знаменитого полководца. В рамках открытого голосования на портале nizhny800.ru нижегородцы выбрали эскиз будущего памятника. Среди всех представленных вариантов наибольшую поддержку (47,1% голосов) получила работа авторского коллектива под руководством скульптор, народного художника России Андрея Ковальчука.

Установить памятник планируется возле храма Александра Невского. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Установить памятник планируется возле храма Александра Невского.Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

- На эскизе изображен Александр Невский верхом на коне, - рассказывают организаторы конкурса. – Планируется, что памятник будет расположен прямо перед храмом святого благоверного князя. Авторы эскиза уверены, что этот образ ассоциируется с русским былинным героем.

Напомним, из представленных на конкурс 12 эскизов архитектурный совет при участии «Экспертов 800» выбрал трех финалистов. Из их числа нижегородцам предстояло выбрать один вариант. В конечном итоге большинство голосов было отдано проекту Андрея Ковальчука. Теперь авторскому коллективу предстоит создать рабочую модель монумента.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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