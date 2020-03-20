2020-03-20T13:37:08+03:00
Здоровье

В Нижнем Новгороде провели уникальную операцию на мозге

Спасителем 17-летнего подростка стал главный нейрохирург Минздрава РФ
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: пресс-служба Приволжского исследовательского медуниверситета.Фото: пресс-служба Приволжского исследовательского медуниверситета.
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На днях Нижний Новгород посетил главный нейрохирург Министерства здравоохранения РФ Владимир Крылов.

Первым делом академик РАН проконсультировал специалистов Университетской клиники Приволжского исследовательского медуниверситета по самым сложным случаям, а после провел показательную операцию. Пациентом столичного эксперта стал 17-летний подросток с височной формой фармакорезистентной эпилепсии.

Фото: пресс-служба Приволжского исследовательского медуниверситета.

Фото: пресс-служба Приволжского исследовательского медуниверситета.

Как сообщается на сайте ПИМУ, эта операция поможет привлечь внимание неврологов, нейрофизиологов и нейрохирургов Нижегородской области к одной из наиболее сложных и в то же время приоритетных задач развития современной функциональной нейрохирургии в стране.

Напомним, что еще одну операцию на мозге в Нижнем Новгороде провели в прошлом году. Пациенту больницы № 39 мастерски удалили злокачественную глубинную опухоль. В общей сложности операция длилась пять с половиной часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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