В Нижнем Новгороде провели уникальную операцию на мозге
На днях Нижний Новгород посетил главный нейрохирург Министерства здравоохранения РФ Владимир Крылов.
Первым делом академик РАН проконсультировал специалистов Университетской клиники Приволжского исследовательского медуниверситета по самым сложным случаям, а после провел показательную операцию. Пациентом столичного эксперта стал 17-летний подросток с височной формой фармакорезистентной эпилепсии.
Фото: пресс-служба Приволжского исследовательского медуниверситета.
Как сообщается на сайте ПИМУ, эта операция поможет привлечь внимание неврологов, нейрофизиологов и нейрохирургов Нижегородской области к одной из наиболее сложных и в то же время приоритетных задач развития современной функциональной нейрохирургии в стране.
Напомним, что еще одну операцию на мозге в Нижнем Новгороде провели в прошлом году. Пациенту больницы № 39 мастерски удалили злокачественную глубинную опухоль. В общей сложности операция длилась пять с половиной часов.
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ИСТОЧНИК KP.RU