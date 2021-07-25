9 540 доз вакцины ЭпиВакКорона поступило в Нижегородскую область

9 540 доз вакцины от коронавируса ЭпиВакКорона поступило в Нижегородскую область сегодня, 25 июля. Об этом сообщил замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своём Instagram-аккаунте.
Он также добавил:
– В ближайшее время вакцина будет доставлена в пункты вакцинации.
Напомним, на сегодняшний день антирекорд по числу заражённых за сутки в Нижегородской области был установлен совсем недавно, 21 июля. Тогда выявили 537 новых заболевших нижегородцев.
А также Мелик-Гусейнов сообщил, что уже почти 694 тысячи жителей региона привились от ковида (по данным от 24 июля).
А также мы рассказывали, что 19,5 тысячи нижегородцев заболели коронавирусом после вакцинации. Это около 3% от числа всех привитых в регионе.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!