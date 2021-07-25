9 540 доз вакцины ЭпиВакКорона поступило в Нижегородскую область

9 540 доз вакцины от коронавируса ЭпиВакКорона поступило в Нижегородскую область сегодня, 25 июля. Об этом сообщил замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своём Instagram-аккаунте.

Он также добавил:

– В ближайшее время вакцина будет доставлена в пункты вакцинации.

Напомним, на сегодняшний день антирекорд по числу заражённых за сутки в Нижегородской области был установлен совсем недавно, 21 июля. Тогда выявили 537 новых заболевших нижегородцев.

А также Мелик-Гусейнов сообщил, что уже почти 694 тысячи жителей региона привились от ковида (по данным от 24 июля).

А также мы рассказывали, что 19,5 тысячи нижегородцев заболели коронавирусом после вакцинации. Это около 3% от числа всех привитых в регионе.

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