Парковка у памятника «Катер «Герой» будет запрещена с 23 по 26 июля

В Нижнем Новгороде временно запретят парковаться у памятника «Катер «Герой»ю Фото: городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.
Парковаться на стоянках, расположенных слева и справа от памятника «Катер «Герой», в Нижнем Новгороде запретят. Ограничение будет действовать с 00:01 23 июля до 21:00 26 июля. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.
Запрет вводят в связи с проведением спортивного мероприятия.
Водителям при планировании маршрута движения следует учитывать эту информацию и следовать указаниям дорожных знаков.
Напомним, что сейчас в городе продолжается реконструкция Чкаловской лестницы. По состоянию на 13 июля, её готовность превысила 80%.
– Лестница не просто имела неприглядный вид, она была в аварийном состоянии. Проведены контраварийные мероприятия, отремонтированы ступени, кирпичная кладка, установлены барельефы, – поделился мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
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