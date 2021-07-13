Чкаловская лестница в Нижнем Новгороде откроется после реконструкции 1 августа Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Готовность реконструкции Чкаловской лестницы в Нижнем Новгороде уже перешагнула отметку в 80%. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев по итогам инспекции, прошедшей сегодня на объекте. Результаты проверки также показали, что подрядчик уложится в срок выполнения работ, а это значит, что лестница откроется 1 августа, как и было запланировано.

– Государственный контракт выполнят в установленные сроки. 1 августа лестница будет полностью готова, – подтвердил директор подрядной организации ГП НО "ДиРОН" Игорь Коробейников.

Проверка показала, что подрядчик укладывается в срок. Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

– Лестница не просто имела неприглядный вид, она была в аварийном состоянии. Проведены контраварийные мероприятия, отремонтированы ступени, кирпичная кладка, установлены барельефы. Готовность – более 80%, – доложил Юрий Шалабаев.

А после добавил, что открытия одной из главных достопримечательностей города он сам ждёт с нетерпением.

– С лестницей связано много городских легенд. Говорят, что Валерий Чкалов гулял по Волжскому откосу и сетовал, что нельзя спуститься вниз на Нижне-Волжскую набережную и искупаться. Впоследствии его друг и председатель горисполкома Александр Шульпин построил лестницу, которая ведёт от памятника Чкалову к реке, – рассказал Юрий Шалабаев.

После реконструкции Чкаловской лестницы важно сохранить её в том лучшем виде, который она приобретёт. Нижегородцев призывают бережно относиться к достопримечательности:

– Мы очень стараемся, чтобы качество работ было на высоком уровне, – заверил управляющий делами правительства Нижегородской области Тимофей Шульга. – Серьёзная реконструкция затронула все конструктивные части лестницы: и так называемую "восьмёрку", и сход к Волге. Поменяли все разрушившиеся ступени, сохранив два исторических пролёта.

Очень много внимания было уделено цвету лестницы. Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Он также отметил, что очень много сил было потрачено на штукатурку. Цвет для лестницы подбирали чрезвычайно кропотливо, чтобы он был идентичен оригинальному. При этом Чкаловская лестница всё же заиграет новыми красками не в ущерб исторической достоверности.

– Прошу бережно и аккуратно относиться к нашему культурному наследию, – призвал Тимофей Шульга.

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