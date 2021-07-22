Утвержден порядок комплексного развития территорий Нижегородской области

Порядок комплексного развития территорий Нижегородской области утвердил глава региона Глеб Никитин. Постановление правительства было подписано 13 июля. Об этом сообщается на портале правовой информации.

Сначала под снос отправят аварийные строения, также под демонтаж попадут деревянные бараки, малоэтажные дома и кирпичные пятиэтажки с деревянными перекрытиями. Сносу подлежат и панельные пятиэтажные дома, здания без центральной канализации или водоснабжения.

Известно, что снести смогут и частные жилые помещения. Например, каменные дома с износом более 65%, а также деревянные с износом от 60%.

Границы комплексного развития территорий будут занесены в специальную карту, на которой будут указаны правила землепользования и застройки.

- Данный подход позволит снизить негативный общественный резонанс по вопросам трансформации территории, соблюсти баланс публичных и частных интересов, - ранее подчеркнул губернатор.

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