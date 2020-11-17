Глава региона поддержал законопроект о комплексном развитии территорий

Инициативу о комплексном развитии территорий поддержали в Нижегородской области. Новый законопроект сейчас находится на рассмотрении в Госдуме. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Принятие поправок позволит отойти от практики точечной застройки и предотвратить появление долгостроев. Изменения дадут толчок комплексному квартальному развитию и созданию комфортной городской среды, - подчеркнул глава региона.

К тому же, изменения могут поспособствовать развитию исторического центра Нижнего Новгорода и реализации проектов к 800-летнему юбилею.

В первую очередь, речь ведется о восстановлении и развитии улиц Ильинской и Черниговской. На территории Започаинья важно сохранить общий вид исторической застройки, поэтому новые здания должны быть выдержаны в одном архитектурном стиле. Кроме того, важно создать на этих улицах места для комфортного отдыха людей.

- Предложенные изменения в закон, в свою очередь, поспособствуют более эффективному привлечению к реализации данных проектов частных инвестиций, - поделился губернатор.

Также Нижегородская область предложила несколько предложений в проект федерального закона, позволяющих более эффективно применять его на практике. Например, власти региона считают, что к решению о комплексном развитии территории необходимо прикладывать графическое изображение того, как будет выглядеть территория по завершению работ. Кроме того, важно прописать функционал и обоснования тех или иных проектных решений.

- Данный подход позволит снизить негативный общественный резонанс по вопросам трансформации территории, соблюсти баланс публичных и частных интересов, -рассказал Глеб Никитин.

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