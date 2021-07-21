Кафе "Ренессанс" загорелось в Нижнем Новгороде 21 июля

В кафе "Ренессанс" (улица Ларина, 15Б) Приокского района Нижнего Новгорода случился пожар сегодня, 21 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 18:07. Впоследствии пожар был ликвидирован на площади двух квадратных метров на втором этаже здания, в гардеробе.

Пострадавших в этом инциденте нет – гости заведения эвакуировались до приезда пожарно-спасательных подразделений.

Напомним, сегодня на Южном обходе трассы М-7 "Волга" в Кстовском районе Нижегородской области практически дотла сгорела фура в результате ДТП с участием шести автомобилей. К сожалению, один человек погиб. Четверо других пострадали. Движение по трассе перекрыто в оба направления.

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