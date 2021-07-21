Один человек погиб при возгорании фуры на трассе М-7 в Кстовском районе. ФОТО: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Один человек погиб в результате возгорания фуры на трассе М-7 в Кстовском районе Нижегородской области сегодня, 21 июля. Движение по трассе перекрыли в обе стороны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Личность погибшего ещё не установлена.

Напомним, сегодня на участке федеральной трассы М-7 "Волга" в Кстовском районе фура сгорела прямо до основания. Конкретно это произошло около поворота к селу Шелокша на Южном обходе.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть в 14:58. Участников ДТП было трое и все они грузовые автомобили: Скания (груз – канцтовары), Скания (груз – битум) и грузовая газель.

Пожар ликвидировали спустя полчаса на площади 30 квадратных метров. Тело погибшего обнаружили в 16:15.

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