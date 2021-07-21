Благоустройство Почаинского бульвара в Нижнем Новгороде завершится в августе 2021
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
Благоустройство Почаинского бульвара в Нижегородском районе Нижнего Новгорода завершится в августе 2021 года, то есть осталась меньшая часть работ. Как сообщили корреспонденту "Комсомольской правды" в АНО "Центр 800", прокладка дорожек на бульваре выполнена уже на 70%.
В том числе склон оврага очистили от мусора и озеленили. Деревья и кустарники уже высажены, а в настоящий момент укладывается газон. Малые архитектурные формы (лавочки, урны и прочее) закуплены, их доставка ожидается совсем скоро.
Завершить работы планируется в срок — в августе этого года.
Ранее мы рассказывали, что Почаинский бульвар благоустраивают к 800-летию Нижнего Новгорода за 50 миллионов рублей в рамках инфраструктурной программы "Среда 800".
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