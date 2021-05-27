Почаинский бульвар благоустроят к 800-летию Нижнего Новгорода за 50 млн рублей Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Пешеходный бульвар над Почаинским оврагом начали благоустраивать к 800-летию Нижнего Новгорода. Территорию преобразят в рамках инфраструктурной программы "Среда 800". Стоимость этого проекта составит 50 миллионов рублей: инвестором выступает ПАО "Русполимет", а подрядчиком – ООО "Завод "Старт".

– К юбилею в Нижнем Новгороде ведутся масштабные преобразования. Коллектив "Русполимета" принял решение помочь городу в благоустройстве, сделав тем самым подарок к знаменательной дате, – поделился председатель совета директоров ПАО "Русполимет" Виктор Клочай. – Это не первый проект Нижнего Новгорода, в котором кулебакские металлурги принимают активное участие: ранее компания выступила основным благотворителем в восстановлении памятника федерального значения, первого приходского храма за пределами Нижегородского кремля и монастырей – Жен-Мироносиц, а также соинвестором строительства памятника "Город трудовой доблести".

В текущем году благоустроят один из фрагментов Почаинского променада – от улицы Добролюбова до улицы Почаинской по бровке оврага. Площадь этой территории превышает 2,4 гектара. В настоящий момент территория расчищается и на ней ведутся демонтажные работы.

Концепция благоустройства, разработанная нижегородским проектным бюро "DA", прошла два этапа общественных обсуждений. Она предусматривает благоустройство и озеленение прилегающего сквера, создание нового сквера на пересечении прогулочного променада с улицей Почаинской, откуда откроется виды на кремль. На маршруте установят объекты уличного искусства, раскрывающие исторические темы этого места.

Завершить работы должны в августе 2021 года.

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