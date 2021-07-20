Диана Арбенина и группа "Ночные Снайперы" выступят на фестивале "Столица закатов" в Нижнем Новгороде

Диана Арбенина и группа "Ночные Снайперы" выступят на фестивале "Столица закатов" на Нижневолжской набережной Нижнего Новгорода. Их можно будет увидеть на сцене 24 июля, в пятый день фестиваля музыки и фейерверков, приуроченный к закрытию пятого юбилейного фестиваля "Горький fest".

В том числе на сцене выступят нижегородские музыканты: группа "White Fire" с отборными российскими и зарубежными хитами, роковым инструменталом в сочетании с огненным мощным вокалом; DJ REAL — резидент радиошоу D-STATION, AFP 2016 и фестивалей от Radio Record, участник Big Love Show от Love Radio.

Диана Арбенина и "Ночные Снайперы" станут хедлайнерами фестиваля.

В завершении вечера нижегородцы и гости приволжской столицы увидят фейерверк от компании "Большой Праздник-Сибирь".

В правительстве Нижегородской области напоминают, что допуск на фестиваль, как и на любое другое массовое мероприятие, происходит по "Мультипасс 800" или специальным браслетам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!