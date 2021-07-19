Застройщика двух ФОКов в Нижнем Новгороде признали банкротом

Арбитражный суд Нижегородской области признал компанию «Регион-НН» банкротом. Она строила физкультурно-оздоровительные комплексы в Сормовском и Нижегородском районах. Об этом сообщается на официальном сайте арбитражного суда.

Так, еще в 2014 году компания заключила с мэрией Нижнего Новгорода комиссионное соглашение. Однако, условия не выполнила – например, на проспекте кораблестроителей в Сормовском районе подрядчик выполнил 10% от всех работ. В 2018 году концессионное соглашение администрация Нижнего Новгорода расторгла договор в судебном порядке.

После этого комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами горадминистрации подал на фирму иск в суд. Сумма исковых требований составила около 73,5 млн рублей. Суд признал требования комитета обоснованными.

Теперь судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 11 января 2022 года.

Напомним, что обустройство воркаут-площадки и площадки для выгула собак началось на бульваре в микрорайоне «Щербинки-1» в Нижнем Новгороде.

Известно, что благоустройство бульвара готово на 50%. На территории уже сделали 1 500 кв. метров тротуаров из брусчатки, а еще разобьют 14 тысяч кв. метров газона, посадят более 300 деревьев и кустарников, установят 48 скамеек и 35 урн.