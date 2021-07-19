Площадки для воркаута и выгула собак начали обустраивать в Щербинках Фото: пресс-служба правительтсва Нижегородской области

Обустройство воркаут-площадки и площадки для выгула собак началось на бульваре в микрорайоне «Щербинки-1» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- На бульваре стартовала установка воркаут-площадки: подрядчик почти завершил устройство бетонного основания. На ней мы установим 10 спортивных элементов, скамейки урны и информационные стенды. Кроме того, на уже огороженной площадке для выгула собак площадью 260 кв. метров установят элементы для дрессировки животных, среди них трамплин, слалом, бум, большая вышка, малый и средний барьеры и барьер-покрышка. Также на ее территории появятся урны и дог-диспенсеры, - сказал глава администрации Приокского района Михаил Шатилов.

Известно, что благоустройство бульвара готово на 50%. На территории уже сделали 1 500 кв. метров тротуаров из брусчатки, а еще разобьют 14 тысяч кв. метров газона, посадят более 300 деревьев и кустарников, установят 48 скамеек и 35 урн.

По словам главы Нижнего Новгорода, в городе к 800-летию благоустроят более 30 пространств по нацпроекту «Жильё и городская среда», высадят деревья и цветы, отремонтируют фасады и дороги, установят лавочки и воркаут-зоны.

Напомним, что QR-коды, которые предоставят инструкцию к тренажерам, разместят на площадках для воркаута в Нижнем Новгороде. При считывании такого кода нижегородцы получат доступ к видеороликам с инструкцией для занятий на тренажерах и спортивных снарядах.