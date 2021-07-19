Аэропорт «Стригино» в Нижнем Новгороде расширят в 2025 году

Строительство II очереди аэровокзала в аэропорту «Стригино» может начаться в ближайшие несколько лет. Так, расширение запланировано на 2025 год. Об этом сообщает Newsroom24 со ссылкой на заявление исполнительного директора ОАО «МАНН» Эдуарда Кашенкова в ходе заседания комитета регионального Заксобрания по транспорту и дорожному хозяйству 19 июля.

Директор Эдуард Кашенков отметил, что в действующий терминал рассчитан на обслуживание 1,5 млн пассажиров в год. К концу этого года прогнозируется пассажирооборот в 1,3 млн человек. Так как пассажиропоток с годами только увеличивается, то для того, чтобы не столкнуться с проблемой нехватки мест для пассажиров, было принято решение рассмотреть проект строительства II очереди.

Кроме того, в рамках расширения «Стригино» планируют создать новую инфраструктуру – торговые центры и дороги. Они будут построены на местах расположенных рядом ветхих домов.

Напомним, что международный аэропорт Стригино за I полугодие 2021 года обслужил около 530 тысяч пассажиров, что на 159% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и на 8% больше по сравнению с I полугодием допандемийного 2019 года.

Больше всего за год пассажиры летали по России – в общей сумме 457 тыс. человек. Популярными направлениями у нижегородцев по-прежнему оставались обе столицы и курорты российского юга. Также очень часто из Нижнего Новгорода путешествовали самолетом в Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Самару.