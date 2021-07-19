Засохшие газоны возмутили нижегородцев

В Нижнем Новгороде уже отсутствует полив в благоустроенных общественных пространствах. Об этом неравнодушные граждане пожаловались на странице в Instagram главы города Юрия Шалабаева.

- Пожалуйста, начните уже что-нибудь делать с газонами, все высохло! И на новых благоустроенных территориях высохли и кустарники, и деревья! Сделайте систему полива!, - написала нижегородка в комментариях.

Другая пользовательница также отметила, что при отсутствии полива траву косят почти под ноль. По мнению пользовательницы, она бы служила для того, чтобы задерживать влагу в почве.

Юрий Шалабаев сразу ответил на комментарии.

- В городе стоит жара. На данный момент каждые 3 часа проходит поливомоечная техника. Поливаем и дороги, и цветники, и деревья, — написал он.

Напомним, что в Нижегородской области не хватает вакцин от COVID-19 для всех желающих привиться. Об этом неравнодушные граждане пожаловались на странице в Instagram заместителя губернатора, министра здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Министр здравоохранения поинтересовался у женщины, кто именно распространяет данную информацию, а после успокоил, что вакцины хватит на всех.