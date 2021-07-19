Умер Евгений Сабашников бывший депутат Думы Нижнего Новгорода

Умер бывший депутат Думы Нижнего Новгорода Евгений Сабашников. Об этом сообщает депутат областного Заксобрания Юрий Лебедев рассказал на своей странице в Instagram.

Обстоятельства и причину смерти не называются.

В декабре 2021 года ему должно было исполниться 70 лет. Он родился 30 декабря 1951 года, окончил Белгородский государственный педагогический институт имени Ольминского и Нижегородскую правовую академию. Входил в состав постоянных комиссий по городскому хозяйству и по местному самоуправлению, а также являлся членом партии «Справедливая Россия».

Напомним, что старейший медик Нижнего Новгорода Нина Мамонтова скончалась от covid-19. До своих последних дней она работала старшим научным сотрудником Отдела медико-профилактических технологий и Нижегородского НИИ гигиены и профпатологии Роспотребнадзора.

Она работала доцентом кафедры гигиены медико-профилактического факультета более 50 лет, а также известно, что Нина Мамонтова танцевала в советском хореографическом ансамбле «Берёзка».