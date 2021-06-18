Нижегородский медик Нина Мамонтова скончалась от коронавирусной инфекции

Старейший медик Нижнего Новгорода Нина Мамонтова скончалась от covid-19. До своих последних дней она работала старшим научным сотрудником Отдела медико-профилактических технологий и Нижегородского НИИ гигиены и профпатологии Роспотребнадзора. Об этом сообщает пресс-секретарь Минздрава Нижегородской области Алексей Никонов.

Она работала доцентом кафедры гигиены медико-профилактического факультета более 50 лет, а также известно, что Нина Мамонтова танцевала в советском хореографическом ансамбле «Берёзка»

- Огромная потеря накануне Дня медицинского работника. Снова СOVID напомнил о себе. Не стало старейшего нижегородского медика, преподавателя, гигиениста Нины Васильевны Мамонтовой, - написал Алексей Никонов.

Прощание с медиком состоится в субботу, 19 июня, на Бугровском кладбище с 12:00 до 13:00.

Напомним, что за последние сутки количество смертей в регионе увеличилось до 3 916, а умерло ещё двадцать жителей Нижегородской области. Всего, по данным на 18 июня 2021 года, зарегистрировано 121 020 случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Уже 397 тысяч жителей Нижегородской области сделали прививку от новой коронавирусной инфекции. При этом 330 тысяч из них уже успели получить оба компонента вакцины.