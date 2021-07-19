Новые граффити появятся во дворах ЖК «Столица Нижний»

Новые граффити появятся во дворе ЖК «Столица Нижний» Фото: пресс-служба «Столицы Нижний»

Объекты уличного искусства появятся в жилых комлексах «Столицы Нижний» к 800-летию Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба «Столицы Нижний».

Так, профессиональные художники создадут граффити на фасадах трансформаторных подстанций в четырех микрорайонах. 10 трансформаторных подстанций преобразятся в микрорайонах «Новая Кузнечиха», «Цветы», «Аквамарин» и «Седьмое небо», а эксизы для граффити выберут с помощью конкурса.

Принять участие в конкурсе могут как отдельные авторы старше 14 лет, так и команды. Уже сейчас начался прием заявок от художников – необходимо прислать эскизы граффити на тему 800-летия Нижнего Новгорода. Заявки принимаются до 26 июля 2021 года на онлайн-странице проекта «Энергия улиц 800»: https://energiya-ulic800.stn-realty.ru/.

Планируется, что после подведут итоги и окончательные варианты для отрисовки, а граффити создадут до конца сентября 2021 года. Нижегородцы также смогут проголосовать за понравившиеся произведения.

Автор лучшего арт-объекта получит 100 тыс. рублей от партнера конкурса и подарки.

Напомним, что в Нижнем Новгороде появится перечень объектов для стрит-арта. Реестр предложил создать мэр города.

Сами участники выбрали потенциальную площадку для стрит-арта на выездном совещании. Подпорные стенки у пешеходного мостика на Похвалинском съезде станут первым местом, которое преобразится с помощью стрит-арта. Там не только ежедневно ходит множество людей, но оно также хорошо просматривается сразу с нескольких точек города. Вторым объектом станет ограждение у сквера Интернационалистов.